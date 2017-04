Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 12:40 h

El president aplaudeix irònicament l'interès de la cap de l'oposició pel procés per la insistència sobre el tema en les sessions de control

Carles Puigdemont ha deixat en fora de joc Inés Arrimadas durant la sessió de control d’avui al matí al Parlament. La cap de l’oposició ha etzibat la retòrica habitual de Ciudadanos en contra del procés i li ha demanat al president que “no ens faci perdre més el temps i convoqui ja eleccions”. La resposta irònica de Puigdemont no s’ha fet esperar: “Segons el Tribunal Constitucional, ni això podríem fer, perquè ens ha suspès fins i tot la partida de convocatòries electorals”.

[Vídeo] Puigdemont deixa en fora de joc Arrimadas i la seva exigència de noves eleccions https://t.co/k5meQcCVpk pic.twitter.com/YCZnVVwSTR — directe!cat (@directe) 5 d’abril de 2017

En aquest sentit, el cap de l’executiu català li ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va dir per unanimitat que “la partida per processos electorals era perfectament constitucional” i s’ha queixat que quan l’òrgan català titlla d’anticonstitucional algun precepte l’escoltin, però l’ignorin quan dóna via lliure, com és el cas d’aquesta partida pels pressupostos de 2017.D’altra banda, el president també ha ironitzat sobre els retrets de la líder de Ciudadanos a Catalunya al voltant de les prioritats del Govern que, segons ella, només està centrat en el procés. Com a resposta, Puigdemont li ha dit: “Els únics que han parlat del procés són vostès, no n’ha parlat gaire ningú més; a cada sessió de control, quan passem l’estadística de quantes preguntes hauran fet vostès al Govern i al president de la Generalitat sobre ‘allò que interessa a la gent’, veuran que per vostès, allò que interessa a la gent és el procés d’independència de Catalunya, benvinguts al club”.