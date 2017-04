[Vídeo] Albiol es queda totalment descol·locat després de la repassada de Puigdemont

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 14:25 h

La “pluja de milions” de Rajoy s’ha convertit en una “riuada” que s’ha endut l’operació diàleg

Nova demostració de força del sobiranisme davant l'unionisme aquest cop encarnada el duel dialèctic entre Carles Puigdemont, president de la Generalitat, i Xavier García-Albiol, líder del Partit Popular a Catalunya. El popular s'ha quedat amb una cara de pasta de moniato després que el president li hagi etzibat a viva veu que la "pluja de milions" promesa per Rajoy s'ha convertit en una "riuada" que s'ha endut l'operació diàleg.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha constatat que la “pluja de milions” que va prometre fa una setmana el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s’ha convertit en una “riuada”. “S’ha endut les promeses, les portades dels diaris i totes les operacions diàleg que vostès ens volen regalar”, ha afegit en el marc de la sessió de control del ple del Parlament. El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha acusat Puigdemont de provocar amb la seva actitud “irresponsable” que “els que no tenen dos dits de front actuïn de manera violenta com el que va passar a la seu del PPC”. Albiol ha afegit que el president de la Generalitat està posant en risc la convivència pacífica de Catalunya i ha advertit que si el Govern no frena acabarà inhabilitat com Mas i Homs.



Tot i així, tal com es pot veure al vídeo, Albiol s'ha quedat petrificat després de l'embat de Puigdemont i, contràriament al que sol fer quan rep una resposta, és a dir, gesticular enfadat, s'ha quedat quiet i amb cara de peix bullit.

