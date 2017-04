Per terra, mar, Godó i Zeta

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 19:10 h

És una tònica habitual que El Periódico i La Vanguardia posin un semàfor vermell o puntuïn molt malament a les figures destacades del dia, tanmateix, avui ha sobtat que cap dels dos s'hagi atrevit a personalitzar en Mariano Rajoy el fet que una setmana després de prometre 4.200 milions en inversions els pressupostos generals de l'Estat no només constatin el dèficit fiscal crònic de Catalunya i els Països Catalans, sinó que desmenteixen els grans titulars com el d'El Periódico que anunciava una "pluja de milions" quan en realitat ha retallat 30 milions la inversió en comparació amb les xifres del 2015.

La Vanguardia, que va recollir les promeses de Rajoy com una crida a la sensatesa, recollia de la mateixa manera que ho fa El Periódico que la inversió queda, però sense posar el dit a la llaga al presidente. Segurament per raons que no es faran mai públiques, encara que hi hagi imatges com la del fotoperiodista de El Nacional Sergi Alcàzar de la visita de Mariano Rajoy a Catalunya que explicarien perquè avui ni Godó ni Zeta han puntuat amb mala nota o han dedicat un semàfor vermell al líder de l'executiu espanyol.