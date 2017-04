Unió ja té substitut (i sense deutes)

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 14:05 h

El moviment Lliures es convertirà en un partit liberal, humanista i no independentista

Les successives desfetes electorals i l'ofec econòmic pel voluminós deute que patia Unió Democràtica van portar, com ja era previsible, a la fi del partit, confirmada pel seu líder, Ramon Espadaler, ara fa unes setmanes. Però de manera veloç ja li ha sortit un substitut que intentarà rascar els vots residuals de la formació democristiana i que neix, com a nou partit, sense cap deute (de moment). Serà el moviment Lliures, liderat per un ex d'Unió i d'un ex de Convergència i serà un partit humanista, liberal i no independentista.

Lliures, el moviment de liberals, humanistes i no independentistes, creat per l'exdiputat de CDC Antoni Fernández Teixidó i l'exdiputat d'Unió Roger Montañola, es convertirà en partit polític i preveu celebrar el seu congrés fundacional aquest any.

El moviment, que es va començar a forjar a mitjans del 2016, ja amb una Unió decrèpita, creu que el debat polític català ha arribat a una situació crítica per les posicions "maximalistes entre l'unionisme i l'independentisme". Consideren que el debat del procés sobiranista a Catalunya es troba en un "carreró sense sortida" i que la solució passa perquè governin altres forces que apostin per la negociació i l'acord.

També admeten que tant al PP, com Unió i en l'antiga CDC pot haver-hi gent que se senti atret pel "catalanisme pràctic que propugnen, però lluny del 'peix al cove'.

