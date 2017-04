Rajoy, de combatre el Corredor Mediterrani a vantar-se que el Gobierno hi inverteix

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 21:10 h

Creu que el seu govern està fent “passos en la bona direcció” per satisfer els ciutadans de Catalunya

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El president del Gobierno tira d'un clàssic per frenar les aspiracions sobiranistes de Catalunya: creure que amb quatre promeses d'inversions frenarà la voluntat d'un poble que està representat per 72 diputats al Parlament de Catalunya que caminen decididament cap al referèndum per proclamar la República catalana.

Mariano Rajoy ha aprofitat la sessió parlamentària d'avui per fer valdre la tasca del seu equip de govern per crear ocupació, "arreglar Rodalies" o que "es faci el Corredor Mediterrani" per demostrar que el Gobierno s'ocupa de Catalunya. Una consideració que contrasta amb la direcció que l'executiu espanyol ha mantingut durant aquests últims anys en els quals ha arribat a demanar a Europa que deixés d'apostar pel Corredor Mediterrani i ho fes pel Corredor Central, una consideració que la mateixa Unió Europea va trobar delirant, ja que els informes són molt contundents a l'hora de demostrar la viabilitat i la necessitat de potenciar la connexió del Mediterrani pel seu poder econòmic.



No només Rajoy es vanta d'apostar per un projecte que fins ara ha ignorat, sinó que a més s'ha erigit com qui ha fet possible el manteniment dels serveis públics a Catalunya, i “per això en una situació d’extrema dificultat per a la Generalitat” ha posat en marxa el FLA o el pla de proveïdors.

Notícies relacionades