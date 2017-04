[Vídeo] L’enèsima rebequeria de Coscubiela al Parlament, 'fulminada' per Forcadell

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 16:20 h

La proposta dels comuns de reprovar Vicent Sanchis tres setmanes després d'assumir la direcció de TV3 ha escalfat la sessió de control

Joan Coscubiela ha tornat a enrabiar-se amb força aquest matí al Parlament i ha volgut demostrar-ho enmig de la sessió de control demanant la paraula per fer rectificar el president de la Generalitat, un fet atípic en la ronda de preguntes dels grups parlamentaris al cap de l’executiu. El portaveu de CSQEP s’ha empipat perquè Puigdemont els ha acusat de fer “llistes de periodistes” arran de la moció que els comuns han presentat per reprovar el nou director de TV3, Vicent Sanchis, que només fa tres setmanes que va assumir el càrrec.

El Molt Honorable ha lamentat la proposta de reprovació de Sanchis i ha dit, en resposta a una intervenció de Lluís Rabell: “D’aquí a una estona es reprovarà a un director d’un mitjà de comunicació només pel que pensa, no per la seva trajectòria professional; vostès estan fent llistes de periodistes en funció de la seva ideologia. Aquesta actitud és el que els porta a vostès a pensar que hi ha gent prescindible”. El comentari ha semblat passar per alt, però uns minuts més tard, quan ja havia intervingut l’últim grup, Junts pel Sí, Joan Coscubiela ha buscat el seu moment de protagonisme.L’exlíder de CCOO ha demanat la paraula per al·lusions del president “contra el grup [parlamentari] imputant-nos accions que podrien ser constitutives de delicte”. Així, ha continuat exigint que Puigdemont retirés l’acusació i demanés disculpes, cosa que el seu interlocutor ha negat fent gestos eloqüents amb la mà i dient “va, home, va” sense el micròfon obert. Carme Forcadell li ha negat entrar al detall de la reclamació ja que, segons ella, durant la sessió de control no s’admeten intervencions per al·lusions.