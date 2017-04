Homs anuncia que el referèndum ja està a punt i es podria fer de manera immediata

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 18:10 h

Creu que el referèndum s’hauria de fer abans de l’estiu perquè ara la política espanyola està “feble”

ACN Barcelona .- L’exdiputat del PDeCAT Francesc Homs considera que el referèndum s’hauria de fer abans de l’estiu i “com més aviat millor”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Homs ha deixat clar que és la seva opinió personal i ha argumentat que és una “qüestió d’oportunitat” perquè el referèndum està tant a punt ara com després de l’estiu. “Una votació no és anar a la lluna”, ha afegit. Segons Homs, ara el debat és “molt madur” i la política espanyola està en una situació de “debilitat”, perquè un dels dos grans partits, el PSOE, “està de mudances”. Així doncs, la seva aposta és aprofitar aquesta situació de “l’adversari”. Una opinió que contrasta amb la del Govern que situa el referèndum al setembre.

Després de fer públic que a partir d’ara assessorarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de manera puntual amb allò que li demani, Homs ha expressat la seva “opinió personal” sobre la data del referèndum. En un context en el què la CUP ha deixat de reclamar que es faci abans de l’estiu i es limita a demanar que es fixi la data i la pregunta, Homs ha apostat perquè se celebri abans de l’estiu, tot i que ha afegit que si es decideix fer-lo després també li semblarà bé.

Una de les raons que Homs esgrimeix per celebrar-lo abans de l’estiu és que el debat és “molt madur” tenint en compte que fa quatre o cinc anys que centra la política catalana. “Si algú creu que no s’ha pogut fer un debat és que no ha viscut a aquest país i si algú té ganes de buscar excuses, les tindrà sempre”, ha afegit.

A més, Homs també ha fet referència a un segon motiu. Segons l’exdiputat, la política espanyola ara està “feble” i no se sap si a la tardor estarà en la mateixa situació. I ha recordat que ara un dels dos grans partits, el PSOE, “està de mudances”.

