[Vídeo] Junqueras recorda a la bancada unionista la immunitat dels tuitares que insulten independentistes

Cal recordar que el mateix Carles Puigdemont ha rebut amenaces de mort a Twitter que mai la justícia espanyola ha investigat ni molt menys condemnat i, contràriament, ha condemnat a usuaris per a fer broma, per exemple, de Carrero Blanco.

Clar i català: "de tuitaires condemnats només en veiem quan afecten segons qui però quan es dirigeixen a d'altres (senyalant els polítics independentistes) no passa res". Així de contundent ha estat Oriol Junqueras avui al Parlament en resposta al popular Xavier García-Albiol. El vicepresident ha afirmat que "veiem molt sovint que s'aplica la justícia amb criteris molt diferents en funció de les persones que estan afectades".

COMENTARIS

#1 LLUIS bcn bcn 5 d'abril de 2017, 18.22 h I el primer poder fàctic de la UE i del conjunt de la zona euro, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va llançar una advertència molt concreta, que és perfectament aplicable al cas català, quan es va referir al fet que cal "no posar a prova el principi d'integritat territorial" dels països membres de la UE.



N.B. MOSSEN, MILLOR NO PARLAR D'INSULTS I VEXACIONS SEPARATISTES PERQUE ALGUN DIA HAUREM DE PASSAR COMPTES (VEURE AQUEST DIGITAL).

