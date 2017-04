Opa independentista a la Feria de Abril

Última actualització Dijous, 6 d'abril de 2017 05:00 h

L'ANC amb Súmate i ERC participaran en la festa andalusa amb casetes pròpies

Un any més, la zona del Fòrum de Barcelona es convertirà en un punt de trobada del folklore i la tradició andalusa amb una de les fires més gran que se celebren al Principat. La Feria de Abril concentrarà desenes de parades amb actuacions i menjar on hi haurà també presència independentista amb dues casetes, una compartida per l'ANC i Súmate i una altra d'Esquerra. L'independentisme vol demostrar normalitat i naturalitat amb les seves casetes i trencar tòpics sobre els perfils dels no sobiranistes.

Un perfil d'indecisos

Fins ara, l'ANC havia tingut paradetes a l'exterior de la Feria repartint informació. Enguany i de la mà de Súmate, faran un esforç econòmic (fins a 40.000 euros de pressupost) per a esdevenir atractius en un col·lectiu de la societat que pot acabar decantant la balança en el referèndum que s'aproxima. Segons han explicat fonts de la Feria de Abril a directe!cat, una paradeta costa entre 10.000 i 15.000 euros.

Esquerra hi torna

D'altra banda, Esquerra torna a la Feria i ho farà amb una caseta pròpia. En declaracions al directe!cat, el secretari d'organització dels republicans, Isaac Peraire, la formació política aterra a la Feria com ho fa a tantes altres fires d'importància local o regional del Principat. D'aquesta manera, també, Esquerra demostra "servir i representar a tota la societat catalana".

Pels republicans, la seva presència a la Fira no és un acte per fer "proselitisme" a favor del procés sinó de "normalitat independentista". "No comprem un espai per adoctrinar a ningú, sinó que anem a fer una activitat social i política en un gran esdeveniment", explica Peraire. ERC no ha volgut fer públic el pressupost d'aquesta participació (Segons la FECAC una caseta pot costar entre 10.000 i 15.000 euros).

La FECAC, l’eina del PSC per controlar el vot metropolità



Entitat regada en diners de les administracions controlades principalment pel PSC convertida en una màquina de vots socialistes.



Sens dubte la FECAC era una eina molt potent per controlar l'àrea metropolitana, i el que és més important, la seva bossa de vots. Garcia Prieto va ser el personatge que va dirigir tot aquest petit imperi, va tenir bones relacions amb el mateix president Jordi Pujol i la gent d'Iniciativa (ICV), malgrat estar tot controlat pels anomenats "capitans del PSC", entre ells el que havia estat el poderós secretari d'organització Josep Mª Sala, condemnat per finançament irregular pel cas Filesa però supervivent amb despatx fixe a Nicaragua. El PDeCAT no hi serà a la Feria, fonts pròximes del partit afirmen que "no hi volem anar a fer la palmera". L'altra gran absència destacada és el patrocini de la Diputació de Barcelona. De fet, el seu logo ha desaparegut d'entre els patrocinadors. Aquest fet tindria a veure amb el fet que l'entitat organitzadora, la FECAC (amb un president bel·ligerantment unionista i acèrrim defensor de Susana Díaz al PSOE, en Daniel Salinero) deu diners a la Diba després de no pagar el lloguer d'un local al carrer Mallorca de Barcelona durant més de dos anys.Entitat regada en diners de les administracions controlades principalment pel PSC convertida en una màquina de vots socialistes.Sens dubte la FECAC era una eina molt potent per controlar l'àrea metropolitana, i el que és més important, la seva bossa de vots. Garcia Prieto va ser el personatge que va dirigir tot aquest petit imperi, va tenir bones relacions amb el mateix president Jordi Pujol i la gent d'Iniciativa (ICV), malgrat estar tot controlat pels anomenats "capitans del PSC", entre ells el que havia estat el poderós secretari d'organització Josep Mª Sala, condemnat per finançament irregular pel cas Filesa però supervivent amb despatx fixe a Nicaragua.

