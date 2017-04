[Vídeo] Dante Fachin a la corda fluixa després de la declaració de De Alfonso

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

6 d'abril de 2017, 08.19 h







Com és que no ens hem preguntat qui va tenir la "brillant idea" de proposar De Alfonso per a l'alt càrrec al que se'l va "aupar" i on va cobrar SUBSTANCIOSOS SOUS per dedicar-se a aplaudir com es "carregaven la sanitat" ?







No ho dic pas per a CASTIGAR l'autor de tan estúpida idea, però sí per saber qui s'equivoca perillosament, i analitzar les seves propostes futures amb lupa.