Els escàndols del Consell Comarcal motiven el PSC a aixecar la sessió unilateralment

Última actualització Dimecres, 5 d'abril de 2017 19:45 h

És difícil entendre què passa al Consell Comarcal del Barcelonès sense conèixer els escàndols que article rere article ha anat denunciant eldesprés que publiqués un demolidor informe de la Sindicatura de Comptes i nous documents que mostren un modus operandi de males pràctiques amb pagaments de comissions i amistats inconfessables en el PSC metropolità. La situació, que ha provocat que els tràmits per suprimir la institució vagin tirant endavant a poc a poc, ha generat uns nervis com els que s'han viscut en l'últim plenari com ha denunciat la CUP Poble Actiu en una contundent nota de premsa on explica que el president Francesc Blever (PSC) hagi aixecat la sessió després de perdre dues votacions molt importants, que constaten que els escàndols estan ofegant la gestió d'una institució que no només no aprova els pressupostos per al 2017 sinó que amaga els informes com el que s'han presentat avui, sobre la discoteca als terrenys al Besòs.Si ahirdestapava que el CCB no anunciava enlloc el ple d'avui, ni tan sols en la seva pàgina web tot i que la Llei de Transparència així ho exigeix, avui la CUP ha denunciat que de les dues votacions que ha perdut el Consell la segona, sobre un informe sobre la venda de terrenys de Marina que ensenyen els primer indicis del 3% del PSC , ha estat tombada després que la institució no l'adjuntes en l'acta del dia: "han adjuntat un pseudoinforme, un resum, al·legant que és molt llarg". L'informe, que no resolia els dubtes que els membres del ple tenien, ha estat tombat. Un fet que ha motivat que el president del Consell (PSC) decidís aixecar l'ordre del dia davant la possibilitat de perdre més votacions i amb la total incredulitat de l'oposició, que no saben quan serà el proper plenari.