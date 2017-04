Ximo Puig insinua al renovat diari La Veu que Catalunya acabarà votant

Última actualització Dijous, 6 d'abril de 2017 09:55 h

El president de la Generalitat valenciana diu que el Principat "ha de definir finalment quin és el seu paper"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Ximo Puig ha insinuat que Catalunya té pendent votar per decidir el seu futur i que ho acabarà fent en els propers temps. El president de la Generalitat valenciana ho ha apuntat en una entrevista al diari La Veu, que estrena aquesta setmana web renovada amb un nou disseny. Puig ha afirmat que la relació amb el Principat és “bona” i que “volem mantenir-la ara i sempre”, però alhora, ha dit que “fins que no es defineixi finalment quin és el seu paper, té limitada la seva capacitat com a aliat”. Una referència implícita que es podria llegir entre línies com una al·lusió al referèndum que s'ha de celebrar en no més de 5 mesos i al standby que Puig ha imposat en les relacions entre tots dos a l'espera que es decideixi com es resol el procés.

Millora de les relacions respecte a Catalunya



A més, Puig ha confirmat que la represa de les relacions entre Barcelona i València són evidents i que han ajudat per defensar temes conjunts com el Corredor Mediterrani. Això, segons ell, representa un canvi respecte a l’època del govern precedent del PP, en la qual “hem estat aïllats”, fet que “ha estat extraordinàriament negatiu”. Durant l’entrevista, el president del govern valencià també ha carregat contra l’etapa del PP per temes com “la corrupció, cosa que ens ha donat una mala reputació, una mala fama per al país”. També ha atiat el foc per la “hipoteca” econòmica que han deixat. i ha reblat: “El PP sí que va fer de la Generalitat una institució absolutament submisa als interessos partidistes”.



La intenció de Ximo Puig, "valencianitzar" el territori



Sobre la política lingüística, Puig ha defensat el seu decret de plurilingüisme i la intenció de “valencianitzar aquesta comunitat, i això significa que la gent ha de ser conscient de tot allò que té a veure amb aquesta comunitat, que és diversa, plural, que és un puzle de llengües, de tradicions, d'històries...”. El model que ara intenta aplicar el dirigent socialista és contraposat al del PP que, segons ell, “va fer de la Generalitat una institució absolutament submisa als interessos partidistes”. L’entrevista s’ha publicat al diari La Veu, que ha renovat el disseny aquesta setmana.

Notícies relacionades