[Vídeo] Oh Happy Day inicia la campanya pel 'referèndum' amb un spot eloqüent

El concurs musical de TV3 incentiva la votació de l'audiència en la seva gala final amb un anunci que podria tenir segones lectures

La quarta edició del concurs musical de TV3, ‘Oh Happy Day’, arriba a la gala final en la qual s’haurà de decidir qui n’és el nou guanyador per mitjà del vot de l’audiència. Per incentivar la participació en aquest ‘referèndum’, la televisió pública catalana està emetent aquests dies un ‘spot’ que no deixa indiferent. Fins als últims segons, podria ser un espai de propaganda institucional de la Generalitat per estimular que la ciutadania acudeixi a les urnes en, per exemple, un hipotètic referèndum d’independència del qual alguns sectors discuteixen la legitimitat. L'anunci es pot recuperar en aquest enllaç.

Al llarg de l’anunci, apareixen diverses persones dient que votaran, tot i que no diuen per quina consulta: “Jo votaré”, “jo, segur que voto”, “vull votar”, “i tant que votaré”, són algunes de les expressions que s’escolten. De manera intercalada amb les intervencions anònimes, es veuen missatges dels tres grups finalistes que també podrien tenir connotacions polítiques: “Vota per canviar el nostre futur”, diuen Not Named”. Al seu torn, Friendship Sound demana votar “perquè fem un salt endavant” i Sound Six demana: “Vota per fer realitat els nostres somnis”.Tot i que al final del clip queda clar que la votació de la qual parlen no va més enllà del concurs ‘Oh Happy Day’, no es pot descartar que algun grup parlamentari català unionista reaccioni en les properes hores contra l’‘spot’. De fet, fa unes setmanes el PSC va atiar el foc contra el govern de la Generalitat i va demanar que es retirés la campanya publicitària del registre de catalans a l’exterior , ja que tenia diversos elements assimilables a una votació binària pròpia d’un referèndum.