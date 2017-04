Auge fulgurant ‘in extremis’ del candidat a l’Elisi que defensa el referèndum català

Última actualització Dijous, 6 d'abril de 2017 11:55 h

Jean-Luc Mélenchon ha pujat cinc punts en els últims dies gràcies a l'èxit de la seva campanya a menys de tres setmanes per la primera volta de les presidencials

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Guifré Jordan @enGuifre – Quan només falten 17 dies per la primera volta de les eleccions a la presidència de França, el més calent és a l’aigüera perquè la lluita per ocupar els dos primers llocs que donen accés a la segona volta s’ha ajustat més que mai. El centrista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen ho tenien fa unes setmanes tot de cara per ser els protagonistes de la votació final, amb uns percentatges de vot sostingut d’un 26% cadascú (segons una mitjana de les principals enquestes publicades elaborada per la televisió BFMTV). En els últims dies, però, tot ha canviat, perquè van a la baixa (23,5% per cap) i està sorgint amb força un convidat inesperat: el candidat de l’esquerra alternativa, Jean-Luc Mélenchon, que s’ha posicionat a favor del referèndum a Catalunya.

Notícies relacionades

El representant del moviment ‘La França insubmisa’ tenia una expectativa de vot d’al voltant d’un 12% fa tres setmanes –una xifra sostinguda en els darrers mesos– però ara la mitjana de les enquestes li donen un 17%, a dos punts del conservador François Fillon, que es manté, i a sis de ‘colar-se’ a la segona volta –cosa que ha fet enfonsar el candidat socialista. Si Marine Le Pen arriba a la potencial ronda final, el seu contricant, sigui qui sigui, tindrà un peu i mig a l’Elisi perquè previsiblement la resta de candidats li donaran suport per fer un cordó sanitari a la ultradreta.Mélenchon ara comença a tenir alguna opció d’arribar-hi, ja que està desenvolupant una campanya exitosa. Com a mínim, tenint en compte que va ser el més convincent en el debat televisat a 11 candidats celebrat aquest dimarts segons una enquesta de la mateixa BFM TV i recollida per The Guardian . A més, una altra aproximació publicada aquesta setmana a Journal de Dimanche afirma que és vist com un candidat molt honest (ho pensen el 77% dels preguntats) i qui millor representa els valors de l’esquerra.Mélenchon està en contra de la independència però creu que el poble de Catalunya “s’ha de poder expressar”. Així ho ha dit en nom seu el portaveu d’Afers Internacionals de la formació, Djordje Kuzmanovic, en declaracions a Equinox Radio, l’emissora francòfona que s’emet des de Barcelona. El programa electoral de ‘la França insubmisa’ inclou un referèndum d’autodeterminació per Nova Caledònia el 2018.