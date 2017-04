L’oposició, CUP inclosa, aprova ‘carregar-se’ Vicent Sanchis només 24 dies després

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

6 d'abril de 2017, 14.15 h



L'oposició?



Perdoneu, però no. L'oposició, amb la col.laboració decissiva d'una CUP que el seu dia va prometre no sumar mai els seus vots als de l'unionisme en les votacions al Parlament.



Mala peça al teler per a l'independentisme. Massa força bruta a l'exterior i massa traïció (perdoneu, però m'agraden les coses pel seu nom) a l'interior. Espero poder votar al més aviat possible per acabar amb aquesta agonía insuportable i saber d'una vegada per totes si els catalans som mereixe... Llegir més