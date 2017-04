L'Estat absol un neonazi i l'ha d'indemnitzar per haver destruït el seu arsenal

Última actualització Dijous, 6 d'abril de 2017 15:20 h

L'any passat va ser condemnat per violència masclista

Malgrat que es tracti d'una notícia recurrent, no deixa de sorprendre i colpir que l'Estat espanyol segueixi tenint tan impregnat el seu ADN del seu passat feixista. La petja encara es deixa veure amb força quan es produeixen situacions tan esperpèntiques com la següent: l'Estat espanyol haurà d'indemnitzar un neonazi declarat per haver destruït el seu arsenal quan se'l va detenir i que ara ha quedat absolt.

Els fets

L'any 2005 a València, la policia va detenir a José Andrés Orts per pertànyer a una banda neonazi anomenada Panzer i es va trobar amb un autèntic arsenal que es va decomissar. Entre les armes hi havia pistoles, rifles, una escopeta fins a un total de 30 artefactes bèl·lics entre els quals una daga de la Waffen SS, un casc nazi i munició.

La indemnització

L'Audiència Provincial de València va absoldre el 2014 al grup Panzer després d'anul·lar les punxades telefòniques que van conduir a les detencions en considerar-les il·legals. El Suprem va ratificar la sentència.

Això va obrir la via al neonazi a exigir a la justícia la devolució del seu arsenal. Ara, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha donat la raó a l'ultra i l'Estat l'haurà d'indemnitzar amb 16.531 euros pel "perjudici sofert" després de la desaparició del seu arsenal, segons explica El País.

El personatge

José Andrés Orts, i altres 17 membres (també exculpats) formaven part de la xarxa neonazi Panzer, que propagava el seu fervor al Tercer Reich, negava l'Holocaust i es finançava amb la venda de pistoles.

Però, a més, Orts va ser condemnat l'any passat per l'Audiència Provincial de València a dos anys de presó per tracte degradant i amenaces contra la seva parella. El militar va dir a la seva nòvia "puta, zorra i golfa" mentre li tallava el cabell com a càstig per haver mantingut relacions amb un altre home. "Altres homes han ejaculat sobre els cabells i cal sanejar-los", va justificar Orts. També era una manera que "no folles amb ningú més perquè era seva i si no li trencaria les cames".

