Javier Pachecho és un gran defensor del referèndum

Comissions Obreres ha escollit el nou secretari general que substituirà Joan Carles Gallego, qui ha ocupat el càrrec durant vuit anys en els quals ha hagut de fer front a la defensa dels treballadors durant la crisi econòmica de les retallades socials i en els drets laborals. Javier Pacheco, amb el 91% dels vots, serà l'encarregat de gestionar el sindicat durant l'etapa final del procés.





Con el baston de guia espiritual hacia la independencia. @iniciativa cada uno con su ideologia.... pic.twitter.com/Yy12ncpy20 — Javier pacheco #1M (@PachecoJpacheco) 18 d’abril de 2014

Pachecho, proper a Iniciativa Catalunya Verds, va ser un gran defensor del dret a decidir durant l'any 2013 quan l'acord per la consulta del 9 de novembre i ara manifesta clarament el seu suport a la convocatòria del referèndum d'independència amb "caràcter vinculant". De fet, el nou secretari ja va explicar en una entrevista a Vilaweb que des de Comissions "volen posar la força social" del sindicat per garantir que el referèndum serà vinculant.El nou secretari, que era l'únic candidat a ocupar el càrrec de Gallego, és conegut també per la seva gran proximitat amb ICV. No només ha participat en debats sinó que a través de la xarxa ha manifestat el seu suport, fins i tot, aprofitant una fotografia de l'actual vicepresident del Govern, Oriol Junqueres, a qui diu agafar "un bastó de guia espiritual cap a la independència". Un tuit de l'abril del 2014, mesos abans del 9N i en una etapa on els ecosocialistes van mostrar el seu compromís en què el poble de Catalunya votés, un fet que va canviar setmanes abans de la consulta que ha inhabilitat a Mas, Ortega, Rigau i Homs.