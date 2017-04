L'atrevida resposta del Govern als requeriments del Tribunal Constitucional

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

estat esPPanyol = PARÒDIA FARSANT D'ESTAT DE DRET, SIMULACRE ESPERPÈNTIC DE DEMOCRÀCIA !! !! ? !! !!









A mi m'agradaria molt, és més, m'ENTUSIASMARIA que l'estat espanyol fos "normal" i pugués ser RESPECTAT com qualsevol altre país, i no pas per l'heroisme de la seva "fiel infanteria que por saber morir sabrà vencer", ni per cap altra "xabacanada" atrofiadament acomplexada, sinó pel seu seny, la seva intel.ligència i el seu RESPECTE ALS ALTRES.







