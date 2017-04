ERC adverteix que el nou compromís del govern espanyol amb la Sagrera “no mereix cap credibilitat”

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

6 d'abril de 2017, 20.07 h







Aquest pobre desgraciat de l'Alberto Caguetesneses ,#10 #11 #12 #14 #15 CADA DIA VA PITJOR.





No em refereixo només als seus deliris (produïts per la ingesta d'ANÍS EL MONO) que el fan al.lucinar nazis per tot arreu, SINO PEL MAL GUST DELS SEUS COMENTARIS.





Reconec que només els hi he fet una ULLADA sense llegir-los del tot, però ja en tinc prou per veure que cada dia està degenerant més i més, i que la seva fi INELUDIBLE, INEVITABLE I INEXORABLE, serà el frenopatic.





Pobre... Llegir més