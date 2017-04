[Vídeo] Rahola envia un ‘míssil’ a Susana Díaz en motiu de la seva visita a Catalunya

En el fragment que Rahola ha retret via Twitter de Díaz es referia a la possible creació de la hisenda catalana en ple rendiment: “Que la principal entitat financera d’Andalusia és La Caixa, quan els andalusos paguin els seus impostos, préstecs i hipoteques, aquests diners vagi a Catalunya i tributi a Catalunya, i a sobre diuen que són dels catalans... Amb els nostres diners, el nostre treball, el nostre esforç, el nostre salari, ja està bé, que diguin la veritat”. En aquest sentit, la periodista li ha etzibat: “Hola, Susana Díaz, ara que véns a Catalunya, repetiràs aquestes mentides sobre els catalans, o ja se t’han oblidat?”.

