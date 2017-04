Rufián rebat les crítiques revelant que electes del PP i C’s li han dit “etarra” i “nazi”

Última actualització Divendres, 7 d'abril de 2017 10:50 h

El diputat d'ERC diu que el seu objectiu és poder dir "gàngster" a personatges com De Alfonso i ha evitat dir que rebaixarà el to en el futur

Gabriel Rufián s’ha defensat de les crítiques respecte a la seva intervenció a la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya recordant que ell ha rebut insults molt més contundents que “mamporrero” i “lacayo” i ningú s’ha immutat. El diputat d’Esquerra ha dit en una entrevista a RAC1 que “electes” del Partit Popular i de Ciudadanos li han dit “etarra” i “nazi”, cosa que ha quedat impune de moment. També ha explicat que “molts” l’han insultat a la cara i que diputats al Congrés com ara Albert Rivera no el saluden.

A més, el controvertit representant republicà ha evitat dir que rebaixarà el to en comissions d’investigació futures dient que “intentarem ser el més valents i dignes possibles”, a banda de recordar que el seu objectiu és “dir el que la gent pot dir a casa”, com ara “gàngster”. També ha esgrimit que, si no hagués estat pel seu “to”, les compareixences de De Alfonso i Fernández Díaz haurien passat sense pena ni glòria.El diputat del PDeCAT a Madrid Sergi Miquel –també present a la comissió d’aquest dimecres– també ha participat de l’entrevista, en la qual ha revelat que no li va incomodar el to del republicà, però “sí que em van violentar les respostes de De Alfonso en algun moment”. I ha continuat: “De Alfonso va fer servir un to amb Gabriel Rufián poc propi del que compareix al Congrés es dirigeix a un diputat”.