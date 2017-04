Sanchis denuncia les contradiccions de la seva reprovació: “Això és de jutjat de guàrdia”

Última actualització Divendres, 7 d'abril de 2017 12:55 h

El director de TV3 critica que ICV i els comuns "es fan trampes" perquè durant el tripartit, van canviar el director general de la CCMA amb un procediment similar

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Vicent Sanchis ha estat contundent en la reacció a la reprovació del Parlament a la seva persona només 24 dies després del seu nomenament com a director de TV3. En una entrevista a RAC1, el periodista ha afirmat que alguns que el van censurar ahir, després li han demanat en privat que aguanti, cosa que interpreta com una incongruència i diu que és “de jutjat de guàrdia”. També creu que és una “contradicció” la pròpia reprovació: “Jo dic que només acataré i obeiré les instruccions del Parlament davant de qualsevol altra instància i ara resulta que el Parlament va contra les seves pròpies instruccions sobre la Corporació”.

Notícies relacionades

El periodista també ha dit durant l’entrevista que no ha pensat a dimitir en cap moment, ja que continua tenint la confiança del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Sanchis també ha arremès contra Iniciativa i els comuns, impulsors de la moció per reprovar-lo, ja que ha dit que tot i que ara parlen “en nom de la gran professionalitat i pluralitat”, en època del tripartit van canviar el director general de la CCMA amb un procediment que “no és el que ara preconitza”. I ha reblat: “Que no es facin tantes trampes i que em jutgin per com tracto la pluralitat”.En aquesta línia, afirma estar d'acord amb la legislació del Parlament i esgrimeix que no es vol deixar “marejar” per “maniobres polítiques lícites” entre majories parlamentàries que, afirma, volen controlar el consell. “Si no els agrada la seva pròpia llei, doncs que la canviïn”, ha rematat en la defensa, una reflexió que ja va apuntar durant la seva compareixença a la comissió de control de la CCMA assegurant que el canvi de director s’ha fet d’acord amb la llei actual.