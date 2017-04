[Vídeo] L'atracció estrella de Ferrari Land s'estrena estampant un colom a la cara d'un passatger

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

7 d'abril de 2017, 15.39 h







#2 #3





ALÇA NOI, POBRETA CAGUETESNESES, COM EXHIBEIX ELS CONEIXEMENTS QUE VA ADQUIRIR A L'ESCOLA PRIMÀRIA, . . .







HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH !! !! !! !!







"VILASÉ DE SOLCINA" , DIU LA MOLT PPPPPATOSA







HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH . . . com s'ho fa per arribar a ser tan PPPPPPALURDA??







HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH HUAH !! !! !! !!