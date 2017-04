Doble victòria diplomàtica de Puigdemont, que apropa el procés a la Casa Blanca

Última actualització Divendres, 7 d'abril de 2017 13:55 h

El president rebrà aquest diumenge dos congressistes nord-americans, un dels quals s'ha reunit aquesta setmana amb Donald Trump

Guifré Jordan @enGuifre – Carles Puigdemont s’ha apuntat una doble victòria diplomàtica respecte a Madrid perquè només una setmana després del seu viatge als Estats Units, ja està recollint els primers fruits. El president de la Generalitat rebrà aquest diumenge a Barcelona la visita de dos congressistes nord-americans, un demòcrata i un republicà, Brian Higgins i Dana Rohrabacher, respectivament. Rohrabacher està guanyant influència a Washington, ja que aquesta setmana s’ha reunit personalment amb Donald Trump a la Casa Blanca per sol·licitud del president després de veure’l en una intervenció televisiva. A més, avui, sense avisar per estalviar-se un possible boicot espanyol, ha tornat als EUA per veure's amb l'expresident dels EUA Jimmy Carter i parlar del procés català.

La trobada amb l'expresident dels Estats Units es produeix després que ahir Puigdemont participés a la reunió anual d'ambaixadors del Carter Center. Es tracta d'un viatge que s'ha fet fins ara amb màxima discreció, tenint en compte que no constava a l'agenda pública del president de la Generalitat. Just abans de reunir-se amb Carter, Puigdemont ha dit en declaracions a TV3 que el Govern està obert a la mediació internacional. "Nosaltres tenim una taula parada perquè s'hi assegui l'estat espanyol i si cal que hi hagi la mediació d'altra gent, per nosaltres no serà que no", ha afirmat.El congressista republicà, que ocupa un escó des de fa 28 anys, està guanyant pes i notorietat arran dels seus postulats favorables a un apropament dels Estats Units amb la Rússia de Putin. La setmana passada es va trobar amb Carles Puigdemont en la visita del cap de l’executiu català al Capitoli de Washington i ara Rohrabacher li torna la visita, ja que quan van ser allà van acordar-ho, segons expliquen fonts de Presidència a. Rohrabacher és el president de la subcomissió d’Europa de la cambra baixa nord-americana, que pertany a la comissió d’Afers Exteriors. Pel que fa al demòcrata Higgins, també està especialitzat en política exterior, ja que ha participat en missions de pau a Irlanda del Nord, l’Orient Mitjà, a Darfur, Afganistan i l’Iraq.Tots dos, acompanyats del cònsol d’assumptes polítics del Consolat General dels EUA a Barcelona, Adam Smith, es reuniran amb Puigdemont aquest diumenge al vespre. Després soparan a la Casa dels Canonges amb els consellers Junqueras, Romeva; el secretari del Govern, Joan Vidal; i el delegat del Govern de la Generalitat als EUA, Andrew S. Davis. Els dos congressistes seran a Catalunya durant tres dies, en els quals no ha transcendit els seus compromisos.