Albiol ja prepara inconscientment la campanya pel 'No'?

Unificar l'unionisme El president del PPC, Xavier García Albiol, ha reclamat a PSC i C’s anar “de la mà” davant la “divisió interna” de JxSí i les forces independentistes i ha reiterat la demanda de convocar eleccions que ja va fer el passat dimarts al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En roda de premsa, Albiol ha posat sobre la taula que la coalició independentista ha votat de manera diferenciada en mocions al ple, cosa que segons ell evidencia que “ha perdut el nord”. “Ja no és que es dediquin a dividir la societat sinó que estan dividits entre ells mateixos”, ha declarat. A més, ha reclamat a C’s que es deixi de “tacticismes” i li ha retret que mentre el president de la formació Albert Rivera fa un missatge a Madrid, el grup municipal de Gavà s’abstingués en una moció pel referèndum.

El president del PPC, Xavier García Albiol ha reclamat avui al PSC i Ciudadanos anar “de la mà” davant la “divisió interna” de JxSí. Un intent de unificar l'unionisme potser, de manera inconscient, per encarar un front comú a favor del 'No'. El popular ha demanat a Rivera que es deixin de “tacticismes” i ha retret als socialistes i taronges que s'abstinguin a Gavà en una moció pel referèndum

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 7 d'abril de 2017, 16.34 h https://m.youtube.com/watch?v=fkBM3OhkQLw&=&feature=youtu.be

Escolteu be...no som españole vergonya qui ho és.

Calla no volem saber res de res de les rates franquistes.

Els catalans preferim la mort abans de ser españoles.VOLEM LA DECLARACIÓ DE INDEPENDÈNCIA,JA.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||

