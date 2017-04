Fins i tot el Síndic de Greuges diu que la Superilla de Colau ha estat nyap

Última actualització Divendres, 7 d'abril de 2017 17:10 h

ACN Barcelona .- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera que ha faltat planificació en la implantació de la superilla del Poblenou i demana a l'Ajuntament de Barcelona que per posar en marxa projectes com aquest hi hagi més consens entre els veïns. A través d'un comunicat, el síndic ha assegurat que va faltar més informació prèvia i prendre més mesures per minimitzar les molèsties a la ciutadania, com reforçar el transport públic alternatiu. Ribó també ha reclamat al consistori que s'extremin les precaucions per preservar el descans de les persones que viuen a les superilles i als carrers que la delimiten. Amb tot, ha valorat positivament la iniciativa perquè ha permès reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.