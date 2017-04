ETA compleix mentre el govern espanyol arrisca el camí cap a la pau

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 10:50 h

En un acte a Baiona, l'organització Artesans per la Pau i verificadors internacionals ratifiquen l'entrega de les localitzacions de vuit amagatalls

ETA ha formalitzat l’entrega de les armes aquest matí en un acte a Baiona, al País Basc francès, on l’organització Artesans de la Pau ha informat que té un llistat amb vuit amagatalls al departament francès dels Pirineus Atlàntics i la Comissió Internacional de Verificadors (CIV) ho ha ratificat. La banda ha complert així amb la seva paraula, tot i que el govern espanyol no ha fet cap gest per assegurar el camí cap a la pau atenent alguna de les demandes etarres. Per exemple, ha ignorat el clam per l’apropament dels presos, un fet que podria deixar el procés inacabat, perquè el desarmament no representa la dissolució total de l’organització.

ETA ha entregat un llistat amb vuit amagatalls d’armes i explosius (altres fonts parlaven inicialment de 12) al País Basc francès. Els ‘zulos’ estarien repartits per diferents localitzacions del departament dels Pirineus Atlàntics (64), especialment a la zona d’Iparralde, i dins d’ells hi hauria centenars de fusells d’assalt, subfusells, armes curtes i quilos d’explosius, segons ha avançat el diari ‘Le Monde’. La policia francesa ja té les coordenades dels indrets on els etarres encara mantenien el seu arsenal.En un acte a Baiona, el president de la CIV, Ram Manikkalingam, ha certificat aquest dissabte el desarmament: “Avui vivim una dia històric. ETA ha complert amb el seu compromís”. I ha continuat: “Les autoritats franceses s'encarregaran ara de recollir l'armament, la CVI ja ha complert amb el seu paper”. Tot i que Manikkalingam no ha entrat a valorar fins a quin punt el govern Rajoy ha complert també amb el compromís de la pau, algunes veus, fins i tot la socialista basca Idoia Mendía, han lamentat que la Moncloa no tingui cap intenció d’apropar els presos a les seves famílies i vulgui mantenir-los dispersats per l’Estat.