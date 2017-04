La gran incoherència dels comuns es repeteix en l’assemblea constituent

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 12:05 h

Pisarello demana el dret a decidir "sense demanar permís" però continuen les reticències amb el full de ruta de Puigdemont

Els comuns configuren avui de manera formal el nou partit polític en una assemblea constituent que repetirà l’aparent gran incoherència de moviment bastit per Ada Colau i Xavier Domènech: el posicionament nacional. En la seva intervenció aquest matí, el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha parlat d’“exigir el dret a decidir sense demanar permís”. A més, ha explicat que “avui som aquí per construir un espai catalanista, sobiranista, que defensa un referèndum i que vol exercir el dret a decidir”. Un discurs que entra en contradicció amb la posició reticent dels comuns amb el plebiscit que prepara el govern català i l’ambigüitat de la ponència zero de l’embrionari partit en aquest sentit. L'assemblea encara ha d'abordar el tema en profunditat.

En aquest context ha advertit que el catalanisme popular, obrer i feminista "no va néixer per esperar ni subordinar-se al full de ruta de les dretes" sinó que busca canvis "ja". "Si ets republicà comences a construir república al dia a dia, lliure de corrupció, defensant l'escola pública i no les concertades de luxe, donant suport a pressupostos que carreguin més als que més tenen, posant-te al servei de la majoria social del teu país", ha etzibat sense mencionar a ERC i la CUP.L’altra gran incongruència aparent que ha quedat palesa a l’arrencada de l’assemblea constituent de la nova formació és l’esperit de confluència que vol desprendre l’esdeveniment, però la gran absència que no han pogut arrossegar de moment: Podem Catalunya. La direcció de la formació, encapçalada per Albano-Dante Fachin, ha rebutjat formar-ne part en aquesta fase sense descartar coalicions electorals, malgrat que la nova formació sí que les ha descartat. Fachin no ha assistit avui al Pavelló de la Vall d’Hebron, com així tampoc ho ha fet el líder de Podemos estatal, Pablo Iglesias. Sí que fa acte de presència el secretari d’Organització del partit, Pablo Echenique.