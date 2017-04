Declaracions incendiàries de Patxi López, que dibuixa una Catalunya enfrontada “al carrer”

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 13:10 h

El socialista rebutja per complet el referèndum i apel·la a la "majoria silenciosa" del PSOE per donar-se possibilitats per guanyar les primàries

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



El candidat que té tots els números d’arrossegar un suport testimonial a les primàries del PSOE, Patxi López, ha dibuixat una imatge de confrontació al carrer a Catalunya a causa del procés. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres, l’exlehendakari basc ha assegurat que ha vist “al carrer” que “una societat dividida”. Unes declaracions incendiàries que implícitament poden evocar la imatge de conflicte obert al carrer.

Notícies relacionades

López també ha continuat amb la dialèctica oficial del PSOE, implacable contra el dret a decidir i el referèndum català. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de fer un plebiscit d’una hipotètica reforma constitucional, encara que el debat de la modificació de la Carta Magna està ara lluny de la Moncloa i del Congrés: “Per què no fem un referèndum que referendi, com diu el seu nom? Que produeixi un consens”. Una idea que ha complementat amb la necessitat de votar per un “nou acord” entre Catalunya i Espanya, ja que preguntar sobre l’autodeterminació, segons ell, és una “suma zero”.El tercer en discòrdia en les primàries socialistes també ha volgut donar una imatge de possibilitats reals de victòria en la pugna per liderar el partit i ha tret el fantasma de la “majoria silenciosa” que desitja un PSOE unit i no dividit en dos faccions. Sobre el desarmament d’ETA, Patxi López s’ha mostrat satisfet amb el procés però ha defensat l’apropament dels presos al País Basc: “Quan la democràcia guanya, es pot ser generós”.