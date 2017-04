La Legión torna a Palafolls amb la connivència del PSC i s’apropa a les escoles

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 14:10 h

L'impulsor de la iniciativa és Óscar Bermán, el regidor que va enviar Ada Colau a "fregar" terres

El municipi de Palafolls (Maresme) tornarà a ser el cor dels legionaris a Catalunya si ningú ho atura abans de Dijous Sant. Després de ser durant els últims anys un dels únics pobles que ha acollit desfilades de la Legió per Setmana Santa, enguany es pot convertir en l’únic de tot el Principat, davant la inacció del govern local (PSC-EUiA-C’s). L’impulsor de la iniciativa és el controvertit regidor no adscrit ex-PP Óscar Bermán. Segons expliquen diversos veïns de la localitat a directe!cat, el propi Bermán va estar ahir repartint pamflets sobre els legionaris a la porta de dues escoles del municipi.

Els pamflets anuncien que la Confraria de Sant Lluís i Santa Maria de Palafolls organitzen una desfilada amb la Germandat dels Cavallers Legionaris de Barcelona el dijous, 13 d’abril a les 19:30. El programa complert de la processó preveu la desfilada dels legionaris, que portaran el Crist de la Bona Mort, acompanyats dels portants de la germandat local amb la Santíssima Mare dels Dolors. L’esdeveniment ja està creant rebombori al poble, després que el 2014 i el 2016 també se celebrés malgrat el rebuig d’una bona part del municipi sense que l’Ajuntament –amb l’alcalde socialista Valentí Agustí al capdavant des de fa 34 anys– ho pugui aturar. Sí que ho va poder evitar el 2015, però aquest any de moment no s’ha posicionat sobre la qüestió.La desfilada al poble maresmenc està orquestrada per Bermán, el regidor que va enviar l’any passat Ada Colau a “fregar” terres i que va declarar que “al costat d’aquesta Espanya, la de Franco era l’Arcàdia feliç”. Palafolls es pot convertir així aquest any en l’únic municipi del Principat amb presència de legionaris, després que a L’Hospitalet, un altre dels ‘focus’ els últims anys, no se’n celebrarà cap perquè la mateixa germandat no ho ha sol·licitat.