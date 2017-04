Albiol destapa la impotència de l’Estat per la trobada Puigdemont-Carter

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 18:55 h

El líder popular acusa la Generalitat d'haver pagat per la reunió sense mostrar cap prova i Diplocat ho desmenteix

Xavier García Albiol ha deixat al descobert la impotència de la diplomàcia espanyola per no poder haver evitat la reunió d’aquest divendres entre Carles Puigdemont i Jimmy Carter a Atlanta (EUA) i s’ha dedicat a “difamar” sobre la trobada. El líder dels populars catalans ha dit que té “constància” que la Generalitat “ha hagut de pagar per reunir-se amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter”, un discurs al qual s’ha apuntat també el portaveu parlamentari de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. Ara bé, l’exalcalde de Badalona ha sortit escaldat de les declaracions, ja que el secretari general de Diplocat, Albert Royo, ja l’ha acusat de “difamar” i el diplomàtic Ambler Moss, intermediari de la trobada, també ha desmentit taxativament el dirigent conservador.

“Desmenteixo categòricament l'afirmació del senyor Albiol. Quines proves té per atrevir-se a difamar d'aquesta manera?”, es pregunta el responsable del consell per a la diplomàcia catalana al seu compte de Twitter. També ho ha negat el professor de la Universitat de Miami Ambler Moss, que va fer de contacte per facilitar la reunió: “Ningú no ha pagat per a l'entrevista amb l'expresident Carter. És absurd, i com diem aquí, és ‘fake news’, sense credibilitat”.Albiol ha dit unes hores abans que el segon viatge de Puigdemont als Estats Units és una “extravagància” i un “fet molt greu” i creu que “posa en evidència fins a quin punt d'absurd i de ridícul ha arribat Puigdemont i el Govern de la Generalitat”. El president del PP a Catalunya ha volgut embrutar la fita del cap de l’executiu català i ha dit que potser la Generalitat, Diplocat o “alguna fundació de Convergència coneguda pel 3%” han pagat per la trobada que, segons ell, demostra el “grau de patetisme” de la Generalitat.