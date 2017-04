Colau flirteja amb el populisme en una assemblea dels comuns que deixa Podem trencat

Última actualització Dissabte, 8 d'abril de 2017 20:00 h

El nou partit dels comuns ha començat a caminar avui després de l'assemblea constituent que acaba de finalitzar després que s'hagin conegut els resultats de la votació que ha configurat la nova direcció. Els 32 membres de la nova cúpula no han representat sorpreses respecte al guió previst i els partits integrants de la confluència hi tindran presència, inclosos crítics de Podem com Jéssica Albiach i Marc Bertomeu. Un panorama que deixa Albano-Dante Fachin sense autoritat i amb la necessitat de reacció ja sigui purgant els crítics o adherint-se a la nova plataforma -tot i que si ho fa, estarà fora de la direcció. La cirereta a una jornada maratoniana l'han posat discursos de Xavier Domènech i Ada Colau, els més votats, que s'han passejat per la línia del populisme amb paraules abrandades.