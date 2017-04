El PSC fa visible la frustració de l'unionisme mofant-se dels viatges de Puigdemont

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

9 d'abril de 2017, 11.17 h

Si aquest senyor i els seus coreligionaris no són més caga-bandúrries, és perquè no s'entrenen. Hi ha un refrany castellà que diu "Veure la palla a l'ull d'altri, i no veure la viga de formigó que tenen en el seu".

Són ells a qui els hauria de caure la cara de vergonya per dos conceptes: Per botiflers i per haver-se baixat els pantalons i per haver penjat la dignitat darrera la porta del W. C. Llavors, això no és ser encara més ridícul ?