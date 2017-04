Última actualització Diumenge, 9 d'abril de 2017 12:30 h

No hi ha cap vot

Marta Rovira ha deixat clar que la determinació del govern de cara el referèndum d'independència no són només paraules sinó que també hi ha fets: "El Govern s'ha preparat i ha planificat internament un pla per executar el referèndum". Així mateix, ha assegurat que "aquest pla d'execució és absolutament compatible amb què l'Estat s'assegui a una taula i expressi la seva voluntat política que aquest referèndum sigui absolutament acordat".

Això sí, ha recordat que hi ha una data límit per a fer el referèndum, que és el setembre d'aquest any: "Hi ha un límit. És el setembre d'aquest any i és l'única cosa que l'Estat ha de respectar, perquè nosaltres tenim un compromís amb la ciutadania".

Clatellot als comuns

Davant la constant indefinició i els intents de fer marejar la perdiu sobre els possibles pactes amb l'Estat que proposen els comuns, Rovira els ha deixat caure: "alguns actors polítics ens estan demanant més temps perquè creuen que encara és possible un altre encaix amb l'Estat o reformar l'Estat o, amb uns anys més, que hi hagi un pacte per fer un referèndum". Així doncs, dóna per fet que quan arribi el setembre, s'hi acabaran sumant.