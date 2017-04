El Pacte Nacional pel Referèndum vol fer visible el suports internacionals en un acte al maig

Última actualització Diumenge, 9 d'abril de 2017 15:40 h

Elena assegura que el dret a decidir és "la nova centralitat del catalanisme polític"

La diplomàcia catalana no para malgrat els atacs de l'unionisme. El govern amb el mateix president de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com la conselleria d'exteriors encapçalada per Raül Romeva, porten una aferrissada agenda internacional que comença a donar els seus fruits, sobretot veient com reacciona Espanya i els partits del 'No' com Ciudadanos, PP i PSC. Davant d'això, el Pacte Nacional pel Referèndum vol fer visible els suports internacionals en un acte al maig.

El Pacte Nacional pel Referèndum vol donar un "accent internacional" a l'acte que té previst fer el mes de maig. Així ho ha explicat el coordinador del pacte, Joan Ignasi Elena, en una entrevista al 3/24. Elena ha explicat que aquest acte encara no té format, però que serà, junt amb la recollida de signatures prevista per Sant Jordi, la mobilització més destacada per donar visibilitat al suport que té el referèndum. Elena s'ha referit al ressò internacional del procés i ha comparat la reacció dels partits contraris al referèndum amb "un nen petit que tanca els ulls pensant que així el problema desapareix". Elena ha assegurat que el dret a decidir és "la nova centralitat del catalanisme polític" i ha remarcat la "pluralitat" de la mesa del pacte.

