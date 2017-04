Anna Gabriel demana a Puigdemont la data del referèndum per començar la campanya

Última actualització Diumenge, 9 d'abril de 2017 16:30 h

Gabriel diu al Govern: "La data és important, perquè, arran del debat de política general, en què la majoria parlamentària va establir que el Referèndum tindria lloc, a tot estirar, el setembre del 2017, la majoria social partidària del referèndum mereix concreció. Els que estem decidits necessitem decisions per convèncer els indecisos".

D'aquesta manera, la CUP creu necessari marcar el dia per iniciar la campanya electoral a favor del 'Sí'. Segons Gabriel, la concreció de la data "ajudaria a consolidar el caràcter vinculant del referèndum".A més, també opina que "la concreció afegiria credibilitat i que, en definitiva, no estaria renyida amb el fet que el Pacte Nacional pel Referèndum pugui seguir treballant per aconseguir suports nacionals i internacionals".

Per què esperar?

Amb el to característic de la diputada de la CUP, Gabriel etziba: "continuem sense entendre la decisió de subordinar la data i la pregunta al que faci o deixi de fer l'Estat. Perquè, de moment i no hi ha perspectives que això hagi de canviar". A més, recorda que amb qui es pretén pactar "amenaça, suspèn, acusa, condemna i reprimeix.

Per acabar, Gabriel treu pit: "nosaltres, la CUP, seguirem on érem, on hem estat sempre: amb el compromís inequívoc amb el nostre poble i amb la convicció que el dret d'autodeterminació l'exercirem tot desobeint les suspensions de l'Estat".