Un congressista deixa astorada una delegació unionista per malparlar del procés

Última actualització Dilluns, 10 d'abril de 2017 05:00 h

El president del subcomitè per a Europa del Congrés dels Estats Units, Dana Rohrabacher, està a favor de la celebració d'un referèndum

Una delegació encapçalada per Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, ha explicat als congressistes el context jurídic, econòmic i social que es viu a Catalunya "a conseqüència del desafiament separatista i la inserció d'aquest context en el marc espanyol i europeu". S'han referit a l'actitud del Govern de la Generalitat i dels partits secessionistes, "que es neguen a respectar l'Estat de Dret i la democràcia". El que no s'esperaven era la plantofada El president del subcomitè per a Europa del Congrés dels Estats Units, Dana Rohrabacher.

La plantofada del congressista

El mateix delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, s'ha hagut de rendir a l'evidència i ha hagut d'explicar que el president del subcomitè per a Europa del Congrés dels Estats Units, Dana Rohrabacher, està a favor de la celebració d'un referèndum sobre la independència a Catalunya. Per intentar justificar la posició del polític nord-americà, ha deixat caure que estava a favor si "està clar que ha de guanyar el 'no' i així acabar amb el debat". Millo ha volgut remarcar que es tracta d'una opinió personal del congressista i que aquest ha mostrat el seu respecte a la legalitat vigent.

L'unionisme en massa

Enric Millo no ha estat sol i una delegació de Societat Civil Catalana, Concòrdia Cívica i Empresaris de Catalunya, integrada per Mariano Gomà i Rafael Arenas (SCC), Teresa Freixes (CC) i Carlos Rivadulla (EC). La delegació ha insistit als congressistes que "la majoria dels catalans no vol la independència" i en "la gravetat de la situació creada per l'actitud del Govern i dels partits secessionistes que es neguen a respectar l'Estat de Dret i la democràcia", segons un comunicat de SCC.

Fan el que tant critiquen

Durant els últims mesos l'unionisme no s'ha cansat en criticar i menysprear els viatges del govern a l'estranger per parlar del procés sobiranista català. SCC, fins i tot, havia retret el viatge de Carles Puigdemont als Estats Units quan la setmana passada hi va fer una conferència a la Universitat Harvard. Pocs dies després, però, han rebut i s'han reunit amb els mateixos polítics que ho ha fet Puigdemont.



El govern, amb un altre to



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també s'ha reunit aquest diumenge al vespre els dos congressistes nord-americans per abordar la situació política a Catalunya i Europa. El cap del Govern ha rebut al Palau de la Generalitat a Dana Rohrabach. Es dóna el cas que és la segona vegada que Puigdemont i Rohrabacher es veuen en deu dies, ja que es van reunir al Capitoli de Washington el passat 29 de març en el marc del viatge oficial que el cap de l'Executiu als Estats Units. L'altra congressista és el demòcrata Brian Higgins, representant per Nova York a la Cambra de Representants dels EUA; membre del Subcomitè d'Europa i de la comissió 'Ways and Means', que està considerada com una de les més importants del Congrés. Higgins va assumir també un paper actiu durant el procés de pau a Irlanda del Nord.

