Troben morta Carme Chacón a casa seva a Madrid

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 d'abril de 2017, 22.48 h





A #9 hi he comès un error gairebé tan garrafal com els que fa habitualment la PPalurda franquista Caguetesneses.



Entre 0.01 i 0,02, les infinites xifres que hi caben perquè sónmés grosses que 0,01 i més petites que 0,02, per exemple totes les següents:



0,011 - 0,0101 - 0,01001, 0,010000001 - . . .- 0,012 - . . . 0,010000000000002 - . . . 0,01123456 . . . etc . . .