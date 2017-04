El “cas català” dribla la “diplomàcia espanyola”

Última actualització Diumenge, 9 d'abril de 2017 21:05 h

Puigdemont es reuneix amb el republicà Dana Rohrabacher i el demòcrata Brian Higgins del Subcomitè d'Europa de la Cambra de Representants dels EUA

7 ( 4 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest diumenge al vespre amb dos congressistes nord-americans per abordar la situació política a Catalunya i Europa. El cap del Govern ha rebut al Palau de la Generalitat a Dana Rohrabacher, congressista republicà per l'estat de Califòrnia i president del Subcomitè d'Europa de la Cambra de Representants dels EUA. Es dóna el cas que és la segona vegada que Puigdemont i Rohrabacher es veuen en deu dies, ja que es van reunir al Capitoli de Washington el passat 29 de març en el marc del viatge oficial que el cap de l'Executiu als Estats Units. L'altra congressista és el demòcrata Brian Higgins, representant per Nova York a la Cambra de Representants dels EUA; membre del Subcomitè d'Europa i de la comissió 'Ways and Means', que està considerada com una de les més importants del Congrés. Higgins va assumir també un paper actiu durant el procés de pau a Irlanda del Nord.

El president Puigdemont en la reunió amb els congressistes Higgins i Rohrabacher i el conseller Romeva al Palau de la Generalitat, on eren presents al fons de la sala les banderes dels EUA i la 'senyera'. Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes EUA, Govern, Millo, Puigdemont, referèndum

Notícies relacionades

Rohrabacher i Higgins han estat acompanyats en la sessió de treball pel cònsol d'assumptes polítics del Consolat General dels EUA a Barcelona, Adam Smith. Un cop finalitzada la sessió de treball, el president ha ofert un sopar als congressistes, trobada en la que també han assistit el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras; el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, també present a la reunió prèvia, el secretari del Govern, Joan Vidal, i el delegat del Govern de la Generalitat als EUA, Andrew S. Davis.La delegació ha arribat a les set de la tarda i han estat rebuts pel president a la galeria del Palau. Allà han rebut com a sorpresa el so del carilló del Palau, que ha interpretat expressament per a ells l'himne dels Estats Units. Prèviament a la cita al Palau de la Generalitat, Rohrabacher, Higgins i la delegació que els acompanyaven s'han reunit amb el delegat del govern espanyol de Catalunya, Enric Millo, a la seu de la delegació, en una trobada, també a porta tancada, que ha durat una hora aproximadament.Atribueix a una "opinió personal" i "simpàtica" la posició de Rohrabacher sobre el referèndu. El delegat del govern espanyol insisteix en la legalitat democràtica vigent i assegura que la reunió s'ha centrat en la lluita contra el terrorisme jihadistaACN Barcelona .- El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, s'ha reunit aquest diumenge a la tarda amb dos congressistes nord-americans. Són el republicà de Califòrnia Dana Rohrabacher, president del Subcomitè d’Europa de la Cambra de Representants, i Brian Higgins, membre del Partit Demòcrata, i representant per Nova York a la mateixa institució. Millo ha assegurat que la lluita contra el terrorisme jihadista ha centrat la trobada a la delegació del govern. I ha apuntat que "cap al final" de la reunió, Rohrabacher ha exposat el seu punt de vista sobre el dret a decidir i el referèndum a Catalunya. Per Millo es tracta d'una "opinió personal, simpàtica, com la que té amb altres qüestions vinculades a altres temes molt peculiars i singulars", ha afegit referint-se implícitament sobre unes declaracions sobre el canvi climàtic del republicà. Millo ha assegurat que el congressista li ha dit que entén que el referèndum d'independència és "il·legal" però que defensa que "estaria bé fer-lo perquè quedi clar que guanya el 'no'". Millo li ha reiterat la posició del govern espanyol "no té res a veure" amb un resultat potencial sinó amb la "legalitat democràtica vigent".