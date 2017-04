Puigdemont denuncia obertament maniobres irregulars de la diplomàcia espanyola

QUERIDO "NAZISTA" JUAN RUIZ SOLANAS DE FIGUERAS-GERONA AKA COMO SUPERCAT: Tus palabras resuenan en mis oidos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos TODOS los catalanes)

10 d'abril de 2017, 11.52 h

RESPUESTA OFICIAL DE LA ADMINISTRACION AMERICANA A LOS SEPARATISTAS TEJANOS.



EXTRACTOS PARA NAZIS QUE SOLO LEAN EL CATALANESC O EL LAPAO.



But they did not provide a right to walk away from it.

PERO ELLOS NO CONSIDERARON EL DERECHO DE AUTODETERMINACION

As President Abraham Lincoln explained “ The Union of these States is perpetual.

COMO EL PRES. LINCON EXPLICO “ LA UNION DE ESOS ESTDOS ES PERPETUA”.





the Supreme Court confirmed that "[t]he Constitution, in all its provisions, looks to ... Llegir més