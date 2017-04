Brussel·les confirma la tesi sobiranista: la justícia espanyola no és independent

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

10 d'abril de 2017, 16.31 h





#1





Sento haver-te de dir , POBRE bejota, que es veu clarament que a més a més de TARAT i ANALFABET tens dues altres qualitats, la de SUBNORMAL i la de FILL DE PROSTITUTA.





Ja t'he explicat 200 vegades que:





1.- la MERDA de constuciong a la que et refereixes, va ser REDACTADA I VOTADA SOTA EL XANTATGE DE L'EXÈRCIT FRANQUISTA I DE TOT L'APARELL D'ESTAT FRANQUISTA, que en 1978 estava tan INTACTE com en vida del dictador.





2.- Que t'estalviïs parlar de percentatges, perquè els ref... Llegir més