MarcaEspaña: Rajoy gasta només un terç dels diners pressupostats el 2016 en innovació

Última actualització Dilluns, 10 d'abril de 2017 13:25 h

Montoro s'ha estalviat 20.000 milions d'euros en R+D+i des de 2008

Del dicho al hecho hay un buen trecho, diu el refrany castellà. Una màxima que s’ha d’aplicar a les promeses d’inversions i als pressupostos del govern espanyol, com a mínim a tenor de la inversió executada en matèria d’R+D+i el 2016 comparada amb allò promès. Tal com recull el diari El País amb dades parcials d’execució pressupostària, l’executiu de Rajoy només ha gastat un 35% del total promès, un percentatge molt més baix que la resta de departaments, que ronden el 85%. En aquest sentit, segons Més Economia, alguns empresaris i experts temen uns possibles nous pressupostos inflats de Montoro no només en innovació.

La dada no és una excepció, ja que la dinàmica ja venia de 2015, quan l’executiu popular només va gastar la meitat dels diners que havia destinat per investigació i recerca. En el període entre 2008 i 2015, els diferents governs espanyols s’han ‘estalviat’ 18.886 milions d’euros promesos en aquest àmbit. Els números que han transcendit donen més arguments als dirigents independentistes, que ja es van mostrar escèptics amb les promeses de Rajoy en infraestructures fa dues setmanes. De fet, fa uns dies es va conèixer que en els pressupostos de 2017, Catalunya rebrà fins i tot menys fons per inversions provinents de l’Estat que l’any passat