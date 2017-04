[Vídeo] La nena de Pa Negre denuncia que no la contracten a Madrid per l’accent

Última actualització Dilluns, 10 d'abril de 2017 16:20 h

Marina Comas explica que malgrat la negativa, no descarta dedicar-se professionalment a la interpretació

L’actriu Marina Comas, coneguda pel seu paper de la Núria, la nena protagonista de la pel·lícula Pa Negre, ha revelat que ha intentat treballar a Madrid en diverses ocasions però que no ho ha aconseguit. I quin és el motiu per rebutjar una actriu que va guanyar un premi Goya en el seu debut cinematogràfic? El seu marcat accent català. Ho ha denunciat en una entrevista a TV3: “A Madrid he anat a trucar a la porta, i més d’un cop, i diuen que no, que el meu accent no els agrada, tu creus, tu creus?”.

Comas, originària de Santa Maria de Besora (Osona), reconeix que té un accent “molt tancat”, però “no hi puc fer res”, es resigna. Durant la conversa, arran del paper que ha desenvolupat durant els últims mesos com a Candela a La Riera, explica que està estudiant el tercer curs de Biologia a la Universitat de Vic i que no descarta continuar la seva carrera com actriu, però tampoc exercir de biòloga. De fet, tant el seu accent com el de Francesc Colomer, el nen protagonista de Pa Negre, ja van suscitar polèmica durant la cerimònia dels Goya de 2011, on tots dos es van emportar els premis d’actor i actriu revelació.