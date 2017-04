L’economista estrella de Ciudadanos barreja el referèndum català amb un de Hitler de 1938

Synera BCN BCN

10 d'abril de 2017, 20.18 h

FINS I TOT EUROPA VEU CLAR QUE ELS ASSESSINS DEL FRANQUISME SEGUEIXEN IMPUNES PER CULPA DELS HEREUS D'ELLS ENTRE ELS QUE NO HI HA CAP PARTIT SEPARATISTA.



El diputat escocès del SNP George Kerevan ha explicat avui en un article a The National que la qüestió central en què s’ha de centrar Europa no és el Brexit, sinó el procés català cap a la independència. ‘Europa es fixa en el Brexit, però el veritable epicentre polític és a Barcelona’, afirma.



