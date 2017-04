Demanden la regidora comú Gala Pin per injúries i calúmnies

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

10 d'abril de 2017





No seré jo qui faci un judici d'intencions als "comunerus" (i no em refereixo paas als de Castella sinó als de Barcelona). És més, d'entrada jo estic del costat de la gent honrada que NO estaca els gossos amb llonganisses ni té les aixetes del bany en or massís..





Ara bé, dir, com els Comuns, que estàs a favor dels pobres però pretendre seguir dins l'estat esPPanyol, on només viuen bé els molt rics, ho considero digne de CRETINS.







