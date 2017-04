A falta d'Unió, La Vanguardia acaricia la tercera via del nou partit dels comuns

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 05:00 h

Enric Juliana lloa la nova formació amb un sinuós tuit

Amb la desaparició definitiva d'Unió Democràtica de Catalunya i l'espanyolització furibunda del PSC, la tercera via havia quedat orfe a Catalunya. Ara, però, torna a tenir pares de la mà del nou partit dels comuns tal com va quedar demostrat aquest passat dissabte amb l'assemblea que creava la nova formació. Això ha suposat un alleugeriment a La Vanguardia, o almenys així ho ha demostrat el seu director adjunt, Enric Juliana.

Els Comuns, rebent per les dues bandes. Van en la bona línia. Les bufetades a les dues galtes vigoritzen el cutis. — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) 10 d’abril de 2017

L'actual director adjunt de La Vanguardia, que també capitaneja la delegació del diari a Madrid, Enric Juliana va fer ahir un tuit que lloava la tasca dels comuns amb el seu nou partit. De fet, el periodista ressaltava que el fet que "rebin bufetades per les dues bandes" (una clara referència al sector independentista i unionista), vol dir que "estan fent les coses bé". Així, Juliana torna a abraçar la tercera via per acabar dient que el cutis dels comuns es "vigoritzarà" a base de les critiques.El tuit, però, no és casual, ja que l'editorial de d'ahir del diari del Grupo Godó, era tota una declaració d'intencions: "El nuevo partido es una amalgama de la izquierda catalana [...] que por vez primera tienen posibilidades de ganar". A part del massatge a Ada Colau, erigida ara com a l'abanderada de la tercera via: "Y si tienen posibilidades de alcanzar el poder es gracias sobre todo al concurso de una nueva líder, Colau, que se presentó incontaminada y que no ha hecho más que crecer". Per acabar proclama: "Si además se les suma una nómina de experimentados resistentes que proceden de la lucha en la universidad, en los barrios, en las escuelas, en los hospitales, etcétera, habrá que tenerlos muy en cuenta".