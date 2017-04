Rajoy gastarà 0€ el 2017 en el pla per evitar que Espanya esdevingui un gran desert

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 09:55 h

El govern espanyol no va gastar l'any passat cap euro dels 17 milions previstos per la lluita contra els efectes del canvi climàtic

Si ahir transcendia que el govern espanyol va menystenir l’any passat –i els exercicis anteriors– les polítiques d’innovació i recerca amb una execució del 35% dels diners promesos als pressupostos, ara també s’ha sabut que Rajoy també ha ignorat la lluita contra els efectes del canvi climàtic. Segons el propi projecte de pressupostos de 2017, l’any passat no va executar ni un euro dels 17 milions previstos pel programa PIMA Adapta, focalitzat a mitigar les conseqüències de l’escalfament global, que podrien ser la desertització de fins al 80% de la península en la segona meitat del segle, el descens d’aigua dolça disponible o l’increment de la intensitat de les pluges torrencials. Amb tot, Rajoy enguany no ha pressupostat cap partida per aquest pla.

Sí que preveu 5,5 milions per a transferir a les comunitats autònomes, sobretot per actuacions a la costa, i 2 milions més per a la Fundació Biodiversitat, tot i que no queda clar que siguin per pal·liar els efectes del canvi climàtic. Diverses entitats ecologistes ja han alçat el crit al cel, així com també ho ha fet el diputat d’Unidos Podemos (i integrant d’Equo) Juan López de Uralde, que ha dit: “Reduint a la misèria el pressupost de canvi climàtic, el govern demostra fins a quin punt ignora aquest greu problema”. La directora de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, Valvanera Ulargui, nega que no s’hagi gastat ni un cèntim en aquest concepte el 2016, sinó que el juliol passat ja se n’havien gastat nou.