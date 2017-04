Els afiliats al nou partit dels comuns qüestionen Colau amb el seu vot a l’assemblea

11 d'abril de 2017, 11.35 h

Els lerrouxistes sempre juguen brut, i FrauColau no en té prou amb la cadira de l'Ajuntament i no vol reconèixer que ja no és la "deessa lideresa" a la que les masses aclamaven. Com a tots els populismes el culte al líder és primordial i aquesta gent que tan parla de transparència, de democràcia, de votar-ho tot, dia sí i dia també donen mostra del superego dels seus líders que s'agafen com paparres a la cadira i no renuncien a la fama i al poder/diners per més que els seus els ho re... Llegir més