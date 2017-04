Rabell denuncia la grolleria de Rufián i acaba insultant un usuari de Twitter que li recorda el seu passat empresarial

Última actualització Dimarts, 11 d'abril de 2017 12:15 h

El líder de CSQP fa ús de l'insult per tapar les seves vergonyes

Lluís Rabell és un polític que acostuma a atacar més a ERC i PDeCAT que no pas a PSC, PP i PSC. Sigui per aproximitat ideològica o per dissimular les falses promeses sobre el referèndum que varen fer en els seus primers dies com a diputat al Parlament de Catalunya, Rabell ha anat evolucionant el seu discurs fins a un to crispat que constata els nervis amb els quals fa front el món comú al procés.

@PauliMiquel Vigila i no ho facis a l'inrevés, carallot. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 9 d’abril de 2017

L'últim exemple d'aquests nervis l'hem vist a Twitter, on el líder de CSQP intenta desprestigiar al diputat d'ERC al Congreso, Gabriel Rufián, afirmant que "la política ha de contribuir a elevar la consciència, l'esperit crític i la participació ciutadanes. Per a la grolleria, ja hi ha tavernes" amb el link d'un article del diari unionista El Periódico on intenta desprestigiar la intervenció agra entre Rufián i De Alfonso en la Comissió de l'Operació Catalunya. Rabell, que intentava demostrar que ell està per sobre del to de Rufián, ha acabat titllant de "carallot" a un usuari de Twitter que li ha recordat el seu passat empresarial, quan la seva empresa familiar fou condemnada per contaminar les aigües d'un riu a Martorell