El fantasma de la fuga d’empreses pel procés torna a saltar pels aires

L’Índex de Confiança Empresarial del segon trimestre d’aquest exercici mostra que l’optimisme ha crescut un 2,7% entre les companyies catalanes respecte a fa tres mesos i se situa en 142,6 punts, només per darrere de Castella la-Manxa, amb 143,9 –mentre que Madrid es queda en els 128 punts–. L’estudi també recull que un 31,3% dels preguntats a Catalunya tenen fe en uns propers tres mesos profitosos, una dada ostensiblement superior a la resta de comunitats autònomes. Un 60% es mostren ambigus, mentre que un 8% pessimistes. Sobre el primer trimestre de l’any, ja finalitzat, els empresaris catalans tornen a ser els més optimistes de tot l’Estat, en un 26,7% dels casos.Pel que fa a la creació d’empreses, l’Institut d’Estadística publicava la setmana passada que el Principat ha estat capdavanter, amb 1.786 noves firmes el mes de febrer, tres més que Madrid. Ara bé, en el capítol de les societats dissoltes, mentre que a Catalunya n’han desaparegut 184, a la comunitat governada per Cristina Cifuentes han tancat 638 i a Andalusia 377 en 28 dies. Són xifres que es complementen amb l’estudi d’Informa D&B d’avui, el qual afirma que de gener a març, Catalunya ha vist néixer 5.806 empreses, més que cap altra comunitat, ja que Madrid (5.443) i Andalusia (4.532) es queden lluny.

